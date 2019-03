Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Von der deutschen Industrie kommen zurzeit keine guten Nachrichten, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.



So liege der Einkaufsmanagerindex mit 44,5 tief im Schrumpfungsbereich. Positiv für die deutsche Konjunktur sei dagegen, dass die Dienstleister - entgegen der Situation beispielsweise während der Euro-Staatsschuldenkrise 2012 - nicht angesteckt worden seien. Deren Einkaufsmanagerindex befinde sich bei knapp 55 Punkten. Der Service-Sektor erwirtschafte rund drei Viertel der Wertschöpfung. Allmählich sollte es allerdings auch in der Industrie besser werden. Der Sektor sei durch Produktionseinbruch in der Automobilindustrie belastet worden, die für fast ein Viertel der deutschen Industrieumsätze stehe. Die mit dem seit September 2018 geltenden Prüfverfahren WLTP verbundenen Schwierigkeiten hätten die Branche massiv belastet. Jedoch würden diese Stück für Stück überwunden. Im Februar 2019 sei die saisonbereinigte Pkw-Produktion erneut gestiegen; sie liege nun knapp 13% über dem Tiefpunkt im September. Dies spreche für einen Anstieg auch der Industrieproduktion im Februar, zumal die Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes bereits zwei Mal in Folge zugelegt hätten. (29.03.2019/ac/a/m)



