Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

24,80 EUR +0,81% (31.05.2022, 11:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

24,50 EUR -1,21% (30.05.2022, 17:36)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (31.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) unverändert zu kaufen.Die DGA habe bereits in den vergangenen zwei Geschäftsjahren gezeigt, dass das Geschäftsmodell auch in einem herausfordernden Umfeld funktioniere. Der deutsche Immobilienmarkt befinde sich, trotz des gestiegenen Zinsniveaus, in einer äußerst robusten Verfassung, wovon die Gesellschaft weiter profitieren sollte, zumal Immobilen-Investments einen guten Schutz vor steigenden Inflationsraten bieten könnten. Die Analysten hätten das gestiegene Zinsniveau in ihrem DCF-Modell berücksichtigt und hätten den risikolosen Zinssatz auf 0,40% (bisher: 0,25%) angepasst. Die hieraus resultierende Kurszielreduktion sei durch die Prognoseanhebungen für die kommenden Jahre überkompensiert worden. Der daraus resultierende faire Wert je Aktie entspreche einem Kursziel in Höhe von 29,65 EUR (bisher: 29,50 EUR).Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 31.05.2022)Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie: