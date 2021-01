Ein mittelfristiges Kursziel sehen die Experten von "AnlegerPlus News" bei 25 Euro, das Stopp-Loss-Limit sollte bei 14 Euro platziert werden, bitte aber immer mit Limit handeln. (Ausgabe 1/2021)



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (20.01.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Obwohl sich die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) seit Jahren als konstanter Dividendenzahler etabliert hat, die Gesellschaft in einem attraktiven Markt unterwegs ist und das Jahr 2020 mit Rekorden abgeschlossen werden konnte, fristet die Aktie ein Mauerblümchendasein an der Börse, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Für langfristig orientierte Anleger biete sich hier möglicherweise eine attraktive Einstiegschance.Das Kerngeschäft der DGA AG sei die Versteigerung von Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen decke mit seinen fünf Tochtergesellschaften den gesamt deutschen Markt sowie das Internet ab. Man könne dabei auf über 30 Jahre erfolgreiche Unternehmenshistorie zurückblicken. Neben dem Maklergeschäft erhalte das Unternehmen auf die Verkaufserlöse (Objektumsatz) aus den Auktionen eine Courtage vom Käufer sowie gegebenenfalls eine weitere Courtage vom Verkäufer. Die Courtage der Käufer unterliege einer festen Staffelung, wohingegen die Verkäufercourtagen verhandlungsabhängig seien.Die DGA AG verfüge über ein stabiles Einlieferer-Netzwerk sowie Rahmenverträge mit dem Bund und seinen Gesellschaften. Hierdurch seien hohe Einlieferungszahlen und damit hohe Objektumsätze sichergestellt.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 hätten die Berliner einen historischen Rekord-Objektumsatz in Höhe von 142,75 Mio. Euro erreicht, nachdem im Vorjahr noch 100,11 Mio. Euro durch die Bücher gegangen seien. Infolgedessen hätten die Netto-Courtageeinnahmen mit 12,7 Mio. Euro etwa 26,1% über dem Vorjahr sowie rund 4,7% über dem bisherigen Rekordwert aus 2007 gelegen.In der Vergangenheit habe sich das Un¬ternehmen als zuverlässiger Dividendenzahler erwiesen. Seit dem Börsengang 1999 sei jedes Jahr eine Ausschüttung vorgenommen worden. Allerdings hätten die Anteilseigner im vergangenen Jahr mit einer Dividende von 0,15 Euro je Aktie vorliebnehmen müssen, nachdem 2019 noch 1,00 Euro je Aktie ausgeschüttet worden sei. Wegen der Pandemie habe das Management bei der Ausschüttungspolitik vorsichtiger agieren wollen. Nach dem Rekordergebnis 2020 könnten sich die Experten nun aber vorstellen, dass die im letzten Jahr einbehaltene Ausschüttung in diesem Jahr auf die Dividende für 2020 aufgeschlagen werde. Das würde dann einer Ausschüttung von 1,80 Euro je Aktie entsprechen.Die Marktkapitalisierung der DGA AG liege beim derzeitigen Aktienkurs von 16,70 Euro bei 26,9 Mio. Euro. Angesichts des nachhaltig profitablen Geschäftsmodells und einer ansprechenden Dividendenpolitik erscheine den Experten diese Bewertung als günstig.