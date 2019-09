Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Gesamtwirtschaft ist im zweiten Quartal wie erwartet geschrumpft, so Analysten der DekaBank.



Doch erfreulicherweise sei die Historie des Bruttoinlandsprodukts nach oben revidiert worden. Insbesondere das nun besser dastehende zweite Halbjahr 2018 habe den statischen Überhang für das laufende Jahr erhöht. Dies begründe unsere Aufwärtsrevision der Konjunkturprognose für das Gesamtjahr 2019, ohne dass wir etwas am weiteren Prognoseverlauf geändert haben, so Analysten der DekaBank.. Der Start in das dritte Quartal sei bislang bescheiden gewesen. So habe der Juli sehr schwache Daten für den Einzelhandel und die Industrie gebracht. Angesichts des drohenden Brexits und der anhaltenden Handelsstreitigkeiten würden die Analysten im laufenden Quartal eine Fortsetzung der gesamtwirtschaftlichen Schrumpfung erwarten. Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2019: 0,4% (bisher: 0,2%); Inflation 2019: 1,3% (bisher: 1,4%). (Ausgabe September / Oktober 2019) (10.09.2019/ac/a/m)



