XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

11,39 EUR +9,00% (20.03.2020, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

11,25 EUR +2,27% (20.03.2020, 11:23)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (20.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von 27,00 Euro auf 12,00 Euro.Deutsche EuroShop habe die Q4-Eckdaten publiziert. Die Umsatzerlöse (58,3 (Vj.: 58,0; Analystenerwartung: 58,7; Marktkonsens: 56,0) Mio. Euro), das EBIT (50,9 (Vj.: 52,6; Analystenerwartung: 50,7; Marktkonsens: 50,0) Mio. Euro) und die FFO je Aktie (0,61 (Vj.: 0,63; Analystenerwartung: 0,62; Marktkonsens: 0,59) Euro) hätten dabei den Erwartungen entsprochen.Deutsche EuroShop habe gemeldet, dass aufgrund der aktuellen Marktsituation (Kursverfälle wegen dem Coronavirus (COVID-19)) und den speziellen Auswirkungen auf das Unternehmen (Schließungen der Einkaufszentren europaweit) die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 (geplant: 1,55 Euro/Aktie) ausgesetzt werde. Geplant sei, mit dem dadurch zurückgehaltenen Kapital die Umsatzeinbußen in den nächsten Wochen und Monaten teilweise zu kompensieren. Nach Meinung des Analysten sei dieser Schritt in den letzten Tagen abzusehen gewesen, da die Auswirkungen der Virusverbreitung besonders stark auf die Tourismus- und Einzelhandelsbrache einwirken würden. Deutsche EuroShop (Einkaufszentren-Geschäft) sei dadurch direkt mit betroffen, da die europäischen Regierungen die Schließung von Einrichtungen, die potenzielle Menschenansammlungen begünstigen würden, angeordnet hätten. Für Anleger sei dies aus Sicht des Analysten kein gutes Zeichen, da zusätzlich zum seit geraumer Zeit stagnierenden Geschäft des Unternehmens nun noch die Dividendenstreichung hinzukomme.Vor dem Hintergrund der prognostizierten Umsatzeinbußen senke Lennertz seine Prognosen (EPS 2020e: 1,72 (alt: 2,03) Euro; 2021e: 1,77 (alt: 2,09) Euro; DPS 2020e: 1,00 (alt: 1,60) Euro; 2021e: 1,05 (alt: 1,65) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: