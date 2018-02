Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (12.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 09.02.2018 hat die Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. (steht in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied Alexander Otto) ein Paket von rund 7.080 Deutsche EuroShop-Aktien zum Kurs von 29,41 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 208.219,16 EUR entspricht. Sie hat schon am 08.02.2018 76.675 Deutsche EuroShop-Aktien zum Kurs von 29,41 EUR, am 07.02.2018 167 Aktien zum Kurs von 29,53 EUR und am 06.02.2018 167.553 Aktien zum Kurs von 29,70 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 2.255.027,72 EUR, 4.931,50 EUR und 4.976.325,61 EUR.Nach neun Monaten 2017 hat das Unternehmen deutlich im Plus gelegen, wie einer Pressemitteilung vom 15.11.2017 zu entnehmen ist. Der Umsatz wuchs um knapp 6% auf 161,0 Mio. EUR. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) verbesserte sich um 6% auf 144,4 Mio. EUR und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um rund 7% auf 140,2 Mio. EUR. Das Konzernergebnis stieg um über 18% von 72,2 Mio. EUR auf 85,2 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie um 11% von 1,34 EUR auf 1,49 EUR.Trotz guten Ergebnissen habe der Titel starke Kursverluste hinnehmen müssen. Er hat in den ersten neun Monaten 2017 mehr als 20% seines Wertes verloren. Der starke Rückgang liegt an umfangreichen Leerverkaufs-Positionen führender Bankinstitute und negativen Analystenkommentaren.XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:30,14 EUR +1,62% (12.02.2018, 10:43)