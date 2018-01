Weidmann äußerte sich in dem Interview ebenfalls zur Lohnentwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die Bundesbank äußere keine Empfehlungen oder Wünsche, wie stark die Löhne steigen sollten. Sie müsse allerdings Annahmen zur Lohnentwicklung für ihre gesamtwirtschaftlichen Prognosen treffen und sie äußere sich dazu, welcher Lohnanstieg mit Preisstabilität vereinbar sei. Die derzeitige Lohnentwicklung in Deutschland sei zwar schwächer, als dies allein die Wirtschaftslage erwarten ließe.



In Deutschland spiele aber auch die Migration aus den EU-Ländern eine Rolle: "Sie hat das Arbeitskräfteangebot erhöht und den Lohnanstieg gedämpft", sagte Weidmann. Außerdem hätte für Gewerkschaften in Tarifverhandlungen die Bedeutung von Nicht-Lohn-Bestandteilen zugenommen, etwa Regelungen zur Arbeitszeit oder zur Alterssicherung. Für das nächste Jahr erwarte die Bundesbank vor dem Hintergrund der anhaltend starken deutschen Konjunktur eine dynamischere Lohnentwicklung mit einem Anstieg von etwas über 3 Prozent. "Nicht zuletzt dadurch dürfte auch die Teuerung wieder stärker steigen", sagte Weidmann.



Bitcoins aus Sicht von Weidmann kein reguläres Zahlungsmittel



In der Europapolitik erinnerte Weidmann an seine Kritik an den jüngsten Reformvorschlägen der Europäischen Kommission: "Die Fiskalregeln werden im Ergebnis nicht gestärkt, während gleichzeitig zunehmend Elemente von Gemeinschaftshaftung im Euroraum eingeführt werden sollen", so der Bundesbankpräsident. Dies mache die Währungsunion nicht zukunftsfester, weil Handeln und Haften dann noch weiter auseinanderfielen. Sicherlich gebe es Aufgaben, die am besten auf europäischer Ebene angegangen werden müssten, etwa die gemeinsame Sicherung der Außengrenzen und transnationale Energie- und Kommunikationsnetze.



"Ich würde aber mit der Definition der Aufgaben beginnen und nicht mit der pauschalen Forderung nach mehr Geld für Europa", sagte er. Zum Vorschlag, eine sogenannte Stabilisierungsfazilität im Sinne eines Fonds zu schaffen, der an Länder im Krisenfall ohne Auflagen Hilfskredite zahlen solle, äußerte sich der Bundesbankpräsident zurückhaltend. Die bestehenden Regeln und Vorkehrungen in der Währungsunion seien ausreichend, denn "ein Mitgliedsland mit soliden Staatsfinanzen kann bei Abschwüngen oder Krisen wirksam fiskalisch gegensteuern, ohne gegen die Fiskalregeln verstoßen oder auf Hilfe anderer zurückgreifen zu müssen", so Weidmann. Für eine abschließende Bewertung käme es aber auf die genaue Ausgestaltung einer solchen Fazilität an.



Zum Thema Kryptowährungen sagte Weidmann, dass er beispielsweise Bitcoins nicht als reguläres Zahlungsmittel sehe. Transaktionen dauerten recht lange, zudem wären sie nicht wertstabil, was ein Zahlungsmittel aber sein müsse. Zu Forderungen, angesichts starker Wertschwankung Kryptowährungen stärker zu regulieren, äußerte sich der Bundesbankpräsident zurückhaltend. Es gebe schließlich viele Formen, sein Geld hochriskant anzulegen und vielleicht zu verlieren. Wichtiger sei es, sich mit der Rolle von Kryptowährungen bei Kriminalität wie Erpressungen, Geldwäsche oder Terrorismus-Finanzierung auseinanderzusetzen. Für die Notenbanken stelle sich auch die Frage, ab welchem Punkt sie die Finanzstabilität gefährden könnten, etwa wenn Banken dafür zunehmend Kredite oder Liquidität bereitstellen würden.



"Gerade angesichts des Hypes um die Kryptowährungen ist es aber aus meiner Sicht umso wichtiger, dass die Regulatoren einen kühlen Kopf bewahren und die Notwendigkeit von Eingriffen sorgfältig prüfen", sagte Weidmann. (Pressemitteilung vom 17.01.2018) (18.01.2018/ac/a/m)







