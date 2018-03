Mit dem Digitalen Finanzbericht können Jahresabschlüsse und andere Finanzberichte nun direkt in die IT-Analysesysteme des Empfängers übertragen und dort unmittelbar weiterverarbeitet werden. So werden Medienbrüche vermieden, Kosten und Zeitaufwand gesenkt und die Datenqualität verbessert. Technisch umgesetzt wird die Datenübertragung mittels der maschinenlesbaren Sprache "Extensible Business Reporting Language" (XBRL). Sie kommt bereits bei vergleichbaren Anwendungen zum Einsatz, etwa bei der gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Übermittlung von Bilanzen an Finanzämter (eBilanz).



Substanziell höhere Vergleichbarkeit



Bundesbank-Vorstandsmitglied Wuermeling zufolge wurde für den Digitalen Finanzbericht der Inhalt von 7.000 möglichen Datenfeldern von Bilanzen standardisiert. Banken und Sparkassen könnten diese Bilanzdatenpunkte nun einheitlich verwenden, verarbeiten und interpretieren, sagte er. "Im Ergebnis führt dies zu einer substanziell höheren Vergleichbarkeit und zu einer besseren Datenqualität für die Verarbeitung von Bilanzdaten", so Wuermeling. Dies sorge für eine solidere und aktuellere Datenbasis für die Kreditvergabe an die Realwirtschaft.



Wuermeling betonte, dass mit der Übertragungssprache XBRL keine neuen Rechnungslegungsvorschriften geschaffen würden. Die Sprache bilde im deutschen Fall die bestehenden Vorschriften nach dem Handelsgesetzbuch verarbeitungsgerecht ab. Sie gebe eine Struktur für Bilanzdaten vor und sorge auf technischer Ebene für eine Standardisierung. "Informationen müssen einheitlich eingegeben und empfangen werden, vergleichbar mit der Handhabung von Containern in der Logistikbranche", erläuterte Wuermeling.



Spahn: Automatisierte Analyse



Der parlamentarische Finanzstaatssekretär Jens Spahn regte in seinem Grußwort an, nach der reibungslosen Übertragung von Finanzdaten, die mit dem Digitalen Finanzbericht ermöglicht wird, in einem nächsten Schritt den Blick auch auf die automatisierte Analyse der erhobenen Daten zu richten, etwa mit Systemen künstlicher Intelligenz.



Am Projekt beteiligte Expertinnen und Experten der Bundesbank sehen eine sinnvolle Weiterentwicklung des Digitalen Finanzberichts insbesondere in einem Rückkanal von den Kreditinstituten zu den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, die von den Unternehmen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse beauftragt worden sind. Als Beispiel nannten sie die Bereitstellung von Zins- und Tilgungsplänen an die Kanzleien. (Pressemitteilung vom 06.03.2018) (07.03.2018/ac/a/m)







