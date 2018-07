Einen weiteren Zuwachs in der Finanzierung habe es vor allem bei den sogenannten Verflechtungsverbindlichkeiten gegeben. Gemeint sind damit Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, welche vor allem bei Großunternehmen existieren. Diese stellen nach dem Eigenkapital mittlerweile die zweitwichtigste Finanzierungsquelle der nichtfinanziellen Unternehmen in Deutschland dar. Alleine zwischen 2010 und 2015 seien die Verflechtungsverbindlichkeiten von 16,8 Prozent auf 19,8 Prozent der Bilanzsumme gestiegen. Als Gründe sehen die Bundesbank-Fachleute die steigende Bedeutung von konzerninternen Finanzierungsangeboten, die zunehmende Internationalisierung sowie den verstärkten Aufbau arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozesse.



Rückläufige Bankverschuldung



Neben dem Anstieg der Eigenkapitalquoten und Verflechtungsverbindlichkeiten beobachten die Bundesbank-Experten einen Rückgang der Bankverschuldung im Untersuchungszeitraum. So sei die Verschuldungsquote gegenüber Banken im Median von 9,1 Prozent im Jahr 2010 auf 7,6 Prozent im Jahr 2015 zurückgegangen. Die kurzfristige Bankverschuldung sei im selben Zeitraum von 1,9 Prozent auf 1,6 Prozent der Bilanzsumme gefallen. Dennoch zeigten die Untersuchungsergebnisse, dass Bankkredite für viele Unternehmen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Finanzierung spielen. Insbesondere die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen sei noch relativ stark bankbasiert, heißt es im Monatsbericht. Zudem sei zu beobachten, dass vor allem kleine und mittlere sowie konzernungebundene Unternehmen eine höhere eigene Liquiditätsvorsorge betreiben würden und vermehrt Barmittel hielten, was für mehr Sicherheit und Entscheidungsflexibilität im Liquiditätsmanagement sorgen würde.



Insgesamt höhere Krisenresistenz



Die Bundesbank beurteilt die geänderten Finanzierungsverhältnisse wie auch die vermehrte Liquiditätshaltung positiv. "Die Anpassungen in den Finanzierungsstrukturen wie auch der Liquiditätshaltung bringen erhebliche Vorteile für die finanzielle Bestandsfähigkeit der Unternehmen mit und dürften zu einer höheren Krisenresistenz des deutschen Unternehmenssektors beigetragen haben", so die Expertinnen und Experten. (25.07.2018/ac/a/m)





