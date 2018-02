Investmentzertifikate fragten sie hingegen nach (0,8 Mrd. Euro). Deutsche Anleger kauften per saldo ausländische Wertpapiere, und zwar für 7,1 Mrd. Euro. Sie nahmen dabei insbesondere Investmentzertifikate (5,5 Mrd. Euro), Aktien (3,1 Mrd. Euro) und Anleihen (1,6 Mrd. Euro) in ihre Portfolios auf. Dagegen trennten sie sich von Geldmarktpapieren (3,1 Mrd. Euro).



Im Bereich der Direktinvestitionen ergaben sich im Dezember Netto-Kapitalexporte in Höhe von 10,4 Mrd. Euro (November: Netto-Kapitalimporte in Höhe von 4,1 Mrd. Euro). Inländische Unternehmen führten verbundenen Konzernteilen im Ausland per saldo Mittel in Höhe von 7,7 Mrd. Euro zu. In Form von Beteiligungskapital investierten sie 10,4 Mrd. Euro. Über den konzerninternen Kreditverkehr verlagerten sie hingegen Gelder ins Inland (2,7 Mrd. Euro). Während sie Finanzkredite zurückführten (8,6 Mrd. Euro), gewährten sie per saldo zusätzliche Handelskredite (5,9 Mrd. Euro). Umgekehrt zogen ausländische Firmen von ihren Niederlassungen in Deutschland Direktinvestitionsmittel ab (2,7 Mrd. Euro). Ausschlaggebend dafür waren die Kapitalabflüsse im konzerninternen Kreditverkehr (7,3 Mrd. Euro) - hier insbesondere über Finanzkredite. Hingegen stockten ausländische Unternehmen das Beteiligungskapital ihrer hiesigen Niederlassungen auf (4,5 Mrd. Euro).



Im Übrigen statistisch erfassten Kapitalverkehr, der sowohl Finanz- und Handelskredite (soweit diese nicht zu den Direktinvestitionen zählen), Bankguthaben und sonstige Anlagen umfasst, kam es im Dezember zu Netto-Kapitalimporten (4,9 Mrd. Euro). Ausschlaggebend hierfür waren Mittelzuflüsse bei den Nichtbanken (11,2 Mrd. Euro). Dabei flossen den Unternehmen und Privatpersonen Gelder zu (20,2 Mrd. Euro), während die Dispositionen des Staates zu Kapitalabflüssen führten (9,0 Mrd. Euro).



Im Bankensystem gab es Kapitalabflüsse (6,3 Mrd. Euro). Einerseits transferierten die monetären Finanzinstitute Gelder ins Ausland (45,5 Mrd. Euro) - in erster Linie zur Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten. Andererseits flossen der Bundesbank per saldo Mittel zu (39,2 Mrd. Euro). Ursächlich dafür waren deutlich höhere Einlagen ausländischer Zentralbanken und internationaler Institutionen bei der Bundesbank, während zugleich die Netto-Forderungen der Bundesbank im Rahmen von TARGET2 kräftig anstiegen.



Die Währungsreserven der Bundesbank sanken im Dezember - zu Transaktionswerten gerechnet - um 2,4 Mrd. Euro.



Vorläufiges Jahresergebnis der Zahlungsbilanz



Nach den bislang vorliegenden Angaben zur Zahlungsbilanz sank der Leistungsbilanzüberschuss leicht, und zwar auf 257,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr davor (259,3 Mrd. Euro). In der Kapitalbilanz kam es sowohl bei den Wertpapiertransaktionen (205,5 Mrd. Euro) als auch bei den Direktinvestitionen (52,1 Mrd. Euro) und im übrigen Kapitalverkehr (12,3 Mrd. Euro) zu Netto-Kapitalexporten.



Endgültige Jahresergebnisse zur Zahlungsbilanz werden im Monatsbericht März 2018 veröffentlicht und näher analysiert.







