Das im Berichtsquartal insgesamt günstige Kapitalmarktumfeld bescherte den privaten Haushalten in Deutschland zusätzlich zur transaktionsbedingten Zunahme des Geldvermögens Bewertungsgewinne, die für sich genommen das gehaltene Geldvermögen um etwa 25 Mrd. EUR erhöhten. Das betraf neben börsennotierten Aktien auch Anteile an Investmentfonds. Die transaktions- und bewertungsbedingten Änderungen führten im Ergebnis im ersten Quartal zu einem deutlichen Anstieg des Geldvermögens um etwa 84 Mrd. EUR oder 1,5% auf 5 676 Mrd. EUR zum Ende des Quartals.



Im Rahmen der Außenfinanzierung nahmen die privaten Haushalte Mittel in Höhe von etwa 6 Mrd. EUR auf und damit etwas weniger als im Vorquartal. Damit schwächte sich der seit Mitte 2013 zu beobachtende Aufwärtstrend leicht ab. Die Mittel wurden im ersten Quartal 2017 fast ausschließlich von inländischen Monetären Finanzinstituten bereitgestellt. Es handelte sich dabei vor allem um Wohnungsbaukredite. Die Verbindlichkeiten stiegen insgesamt um gut 7 Mrd. EUR oder 0,4% auf 1 678 Mrd. EUR. Zusammen mit der Entwicklung des Geldvermögens führte dies zu einem Anstieg des Nettogeldvermögens um 77 Mrd. EUR oder 2,0% auf 3 997 Mrd. EUR. Da das nominale Bruttoinlandsprodukt im Berichtsquartal stärker wuchs als die Verschuldung, sank die Verschuldungsquote, definiert als Anteil der gesamten Verbindlichkeiten am nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), leicht auf 53,1% zum Quartalsende und bleibt damit im Euroraum-Vergleich eher niedrig.



Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften: Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung kräftig



Bei den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften fiel die transaktionsbedingte Geldvermögensbildung im ersten Quartal 2017 mit knapp 117 Mrd. EUR sehr kräftig aus. Neben Investitionen in Aktien und sonstige Anteilsrechte (17 Mrd. EUR) wurden vor allem Kreditforderungen - insbesondere gegenüber dem Ausland - aufgebaut (28 Mrd. EUR). Deutliche Zuflüsse von per saldo 76 Mrd. EUR verzeichneten zudem die sonstigen Forderungen, worunter auch Handelskredite und Anzahlungen fallen. Dagegen verringerten die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften ihre Bargeldbestände und Bankeinlagen per saldo um 0,5 Mrd. EUR. Hierbei wurden vor allem Sichteinlagen (einschließlich Bargeld) zurückgeführt (‑8 Mrd. EUR), während zeitgleich Termineinlagen aufgebaut wurden (7 Mrd. EUR). Auch gehaltene Schuldverschreibungen verzeichneten per saldo in geringem Umfang Abflüsse (‑1 Mrd. EUR).



Die Außenfinanzierung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften betrug im Berichtsquartal knapp 71 Mrd. EUR und war demzufolge spürbar stärker als im langfristigen Durchschnitt. Die bedeutendste Finanzierungsquelle waren Kredite mit per saldo 30 Mrd. EUR. Neben der Bereitstellung durch Monetäre Finanzinstitute in Deutschland flossen die Mittel den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften zum Großteil aus dem Ausland zu. Auch die Finanzierung über Schuldverschreibungen schlug mit insgesamt 8 Mrd. EUR stärker zu Buche als im Vorquartal und dürfte nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Programms zum Ankauf von Unternehmensanleihen zu sehen sein. Die Mittelzuflüsse aus der Emission von Aktien und sonstigen Anteilsrechten beliefen sich per saldo auf etwa 3 Mrd. EUR. Hierbei kam es zu Anpassungen in der Halterstruktur: Während das Ausland börsennotierte Aktien von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften um gut 7 Mrd. EUR aufstockte, verringerten private Haushalte und Kapitalgesellschaften im Inland ihr Engagement um knapp 7 Mrd. EUR. Zudem nahmen die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften Mittel in Form von sonstigen Verbindlichkeiten, darunter primär Handelskredite und Anzahlungen, im Umfang von etwa 29 Mrd. EUR auf.



Neben dem transaktionsbedingten Anstieg von Geldvermögen und Verbindlichkeiten gab es Bewertungsänderungen, die das Geldvermögen um 75 Mrd. EUR und die Verbindlichkeiten um 108 Mrd. EUR erhöhten. Das Nettogeldvermögen stieg damit im ersten Quartal um insgesamt 13 Mrd. EUR auf minus 1 743 Mrd. EUR. Die Verschuldungsquote, definiert als Anteil der Summe von Schuldverschreibungen, Krediten und Pensionsrückstellungen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), lag am Ende des ersten Quartals bei 62,1%. Da die Verschuldung kräftiger stieg als das nominale Bruttoinlandsprodukt, erhöhte sich die Verschuldungsquote gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,7 Prozent­punkte.



Aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter Revisionen der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung sowie der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind die Angaben dieser Pressenotiz nicht mit denen früherer Pressenotizen vergleichbar.







