Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

159,15 EUR -2,87% (30.07.2020, 11:39)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (30.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.In turbulenten Zeiten gehöre die Deutsche Börse AG stets zu den Profiteuren. Das habe sich auch gestern nach Handelsschluss gezeigt als der Börsenbetreiber seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt habe. Die Prognosen seien mindestens getroffen worden, auch wenn die Steigerungen nicht mehr ganz so rekordverdächtig wie in den ersten drei Monaten ausgefallen seien.Das Allzeithoch bei knapp 170 Euro vom letzten Donnerstag habe die Deutsche Börse AG-Aktie trotz Zahlen nicht halten können. In der derzeitigen wirtschaftlichen Phase könne die Volatilität am Aktienmarkt jederzeit wieder überschießen, was die Kasse bei der Deutschen Börse AG klingeln lassen würde.Im November stehe zudem ein Investorentag an. CEO Theodor Weimer wolle dann eine neue Strategie für die kommenden Jahre vorstellen. Im Mittelpunkt dürften dabei auch Zukäufe stehen. Investierte Anleger könnten dabei bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:158,75 EUR -4,08% (30.07.2020, 11:25)