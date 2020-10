Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

147,35 EUR +1,06% (08.10.2020, 11:13)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

147,35 EUR +0,68% (08.10.2020, 11:28)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (08.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Für CEO Theodor Weimer sei es ein Tiefschlag: Die lange angekündigte größere Übernahme bei der Deutschen Börse AG sei gescheitert. Die Mailänder Börse gehe an die Konkurrenz und Weimer schaue in die Röhre.Laut der "Börsen-Zeitung" solle morgen bekannt gegeben werden, dass die Mailänder Börse für 3,75 Mrd. Euro an ein Konsortium aus Euronext sowie den italienischen Banken Intesa Sanpaolo und Cassa Depositi e Prestiti gehen solle. Das habe man aus Finanzkreisen erfahren. Die Verwaltungsräte müssten dem noch zustimmen. Verkäufer sei die London Stock Exchange, die aus regulatorischen Gründen die italienische Tochter veräußern müsse. Neben dem Konsortium hätten sich auch noch die Deutsche Börse AG und die Schweizer SIX beworben. Sie seien jedoch trotz angeblich deutlich höherer Angebote nicht zum Zug gekommen, weil die italienische Regierung, die über ein Vetorecht beim Verkauf verfüge, von Anfang an Euronext als Käufer favorisiert habe und die LSE an einer schnellen Veräußerung interessiert sei.Für Weimer sei es eine deutliche Niederlage. Zwar seien die Chancen aus oben genannten Gründen von Anfang an nicht sehr hoch gewesen. Allerdings habe der seit Januar 2018 im Amt stehende Manager mehrfach eine größere Übernahme angekündigt. Nachdem die Deutsche Börse AG wiederholt an einer Fusion mit der London Stock Exchange gescheitert sei, sollte ein Mega-Deal zwar nicht erfolgen. Weimer habe allerdings die Hoffnung geweckt, dass es zu mehr als kleineren Übernahmen in Millionenhöhe kommen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: