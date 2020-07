Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (09.07.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) charttechnisch unter die Lupe.Während etliche US-Blue-Chips die vor dem Corona-Crash erreichten Allzeithochs signifikant überwunden hätten, herrsche in dieser Hinsicht bei DAX-Werten ein klarer Nachholbedarf. Die rühmlichen Ausnahmen würden Vonovia und Deutsche Börse heißen. Letztere strebe angetrieben von der 21-Tage-Linie auf die 200-Euro-Marke zu, wobei es obere Trendlinien seien, die das Potenzial derzeit noch etwas einbremsen würden. Eine knapp zweijährige sei mit dem heutigen Tageshoch als Widerstand bestätigt worden. Werde dieser gebrochen, könne es noch im Sommer zu Kursen von 185 Euro und dann im weiteren Jahresverlauf von über 200 Euro kommen. Bleibe der im März etablierte Aufwärtstrend intakt, gelinge dieser Ausbruch sogar bis zum Frühherbst.Kurzfristig würden die Bullen am Drücker bleiben, solange die Kombination aus Ausbruchsniveau und 21-Tage-Durchschnitt um 158/159 Euro behauptet werde. Gelinge dies nicht mehr, dürfte spätestens die Unterstützungskombination aus 200-Tage-Linie und Zweimonatstief um 143/145 Euro stabilisierend wirken. Die angesprochene Aufwärtstrendlinie würde derzeit noch eine unwahrscheinliche Korrektur bis 130 Euro zulassen. Direkt darunter kann der erste Stopp platziert und mit dem Trend nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link