Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

149,20 EUR -2,36% (20.05.2020, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

149,10 EUR -1,84% (20.05.2020, 13:29)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (20.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Beim deutschen Handelsplatzbetreiber laufe es rund, zumindest operativ. Im Zuge der Coronakrise habe die Deutsche Börse AG im ersten Quartal von den volatilen Märkten und starken Handelszuwächsen profitiert. Der Umsatzsprung habe 27% betragen - ein Rekordzuwachs. Für das weitere Geschäftsjahr erwarte der Frankfurter Konzern ebenfalls keine Rückschläge. Guter Nährboden, um Großes zu erreichen.Bei der gestrigen Hauptversammlung, die rein virtuell stattgefunden habe, habe Konzernchef Theodor Weimer den vorhandenen Geldbestand von 2 Mrd. Euro betont. Geld, dass für einen strategischen Zukauf zur Verfügung stehen solle. Dieser sei lange ersehnt gewesen, nachdem 2017 der Zusammenschluss mit der Londoner Börse LSE geplatzt sei oder der 2019 der Versuch, die Devisenhandelsplattform FXall des Finanzdatenanbieters Refinitiv zu kaufen, ebenfalls gescheitert se.Weimer habe bekräftigt, dass die Deutsche Börse AG den Rückstand auf internationale Konkurrenten durch große Zukäufe verkürzen wolle. Durch Übernahmen der US-Softwarefirma Axioma und einer Mehrheitsbeteiligung an der Fondsvertriebsplattform der Schweizer Großbank UBS sei ein erster Schritt in diese Richtung bereits angelaufen. "Wir brauchen allerdings mehr und noch größere Transaktionen."Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen. Der Stopp liege bei 120 Euro. Wer noch nicht dabei sei, könne die Deutsche Börse AG-Aktie weiter einsammeln. Das Ziel betrage 185 Euro, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: