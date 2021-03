Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

140,15 EUR -0,39% (16.03.2021, 12:27)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

140,00 EUR -0,25% (16.03.2021, 12:24)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (16.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020 habe der Börsenbetreiber die vorläufigen Zahlen vom 10.02.2021 im Großen und Ganzen bestätigt. Diese seien aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen. Weiterhin habe der Börsenbetreiber die im Rahmen der Mittelfriststrategie "Compass 23" ausgegebene Guidance für 2021 (Nettoerlöse: 3,50 Mrd. Euro; EBITDA: 2,00 Mrd. Euro) bestätigt.Aus Sicht des Analysten sei die derzeitige volatile Marktlage ambivalent für das Unternehmen, da einige Segmente von den starken Marktschwankungen profitieren würden, während andere Segmente eher in Mitleidenschaft gezogen würden. Dank der weltweit angelaufenen Impfprogramme zeige sich nach Erachten des Analysten derzeit jedoch ein Trend hin zu einer Teilstabilisierung der globalen Finanzmärkte. Aufgrund der langsamen Fortschritte in Kontinentaleuropa (u.a. bedingt durch den nun ausgerufenen Stopp für den Impfstoff von AstraZenenca) erwarte der Analyst jedoch, dass sich eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftslage frühestens in Q3/2021 einstellen werde. Auch die erneut ansteigenden Infektionszahlen u.a. in Deutschland könnten seines Erachtens erneut zu einer Erhöhung der Volatilität an den Finanzmärkten führen.Lennertz passe seine Erwartungen (u.a. EPS 2021e: 6,59 (alt: 6,55) Euro, DPS 2021e: unverändert 3,30 Euro; EPS 2022e: 7,18 (alt: 7,37) Euro, DPS 2022e: unverändert 3,50 Euro) teilweise an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: