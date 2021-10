Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

146,70 EUR +0,17% (22.10.2021, 11:21)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (22.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 sei gemischt ausgefallen (Nettoerlöse unter der Analysten-Prognose; EBITDA und EPS im Rahmen der Erwartungen). Auf Segmentebene sei es, mit Ausnahme von Eurex und Xetra, zu einer teilweise deutlichen Ergebnisverbesserung gekommen. Im Rahmen des Quartalsberichts habe das Unternehmen die im Rahmen der Mittelfriststrategie "Compass 23" ausgegebene Guidance für das laufende Gschäftsjahr (Nettoerlöse: 3,50 (Gj. 2020: 3,21) Mrd. Euro; EBITDA: 2,00 (Gj. 2020: 1,88) Mrd. Euro) bestätigt.Anfang September habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Tochter Clearstream ihre 50-prozentige Beteiligung an dem europäischen Transaktionsregister REGIS-TR an den Joint-Venture-Partner Iberclear verkauft. Abschluss der Transaktion werde in Q1 2022 erwartet. Der Analyst lasse seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 6,59 Euro, DPS 2021e: 3,30 Euro; EPS 2022e: 7,13 (alt: 7,18) Euro, DPS 2022e: 3,50 Euro) mehrheitlich unverändert.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Deutsche Börse AG-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute unverändert 150,00 Euro. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:146,70 EUR 0,00% (22.10.2021, 11:34)