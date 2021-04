Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.04.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Der Börsenbetreiber sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen - AktienanalyseDie Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) ist wie erwartet mit Einbußen ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Nettoerlöse seien im ersten Quartal um sieben Prozent auf 855 Mio. Euro gefallen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Beim EBITDA habe der Rückgang zwölf Prozent auf 521 Mio. Euro betragen. Netto seien mit 317 Mio. Euro 14 Prozent weniger geblieben.Finanzvorstand Gregor Pottmeyer habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt: "Auch wenn das erste Quartal wegen des Covid-19-bedingten außerordentlich starken Vorjahresquartals schwächer ausfiel, befinden wir uns vollumfänglich auf dem Wachstumspfad unserer Mittelfristprognose", so der Manager. Und weiter: "Da wir diese Entwicklung bei der Prognose für das laufende Geschäftsjahr antizipiert haben, sind wir auch zuversichtlich, unsere Wachstumsziele 2021 zu erreichen." Diese würden ein Umsatzplus von knapp zehn Prozent auf etwa 3,5 Mrd. Euro sowie einen EBITDA-Anstieg von fast 1,9 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf rund 2,0 Mrd. Euro vorsehen. Bis 2023 sollten die Erlöse dann auf rund 4,3 Mrd. Euro steigen. Dieses Plus solle rund zur Hälfte aus Übernahmen kommen.Letzteres gefalle auch Analysten wie Thorsten Wenzel von der DZ BANK. Der Experte empfehle die Aktien des Börsenbetreibers aktuell wegen des attraktiven strukturellen und um Akquisitionen ergänzten Wachstums zum Kauf - mit Kursziel 164 Euro. Er sehe damit fast 16 Prozent Aufwärtspotenzial. (Ausgabe 16/2021)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:141,85 EUR +0,14% (29.04.2021, 11:02)