Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

139,35 EUR -0,29% (19.12.2019, 09:00)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (19.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Sehr genau dürften momentan Anleger in der Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) auf das Kursgeschehen schauen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In den letzten Wochen sei es zu einigen Problemen im laufenden Aufwärtstrend gekommen. Bisher hätten die Käufer jedoch die Kraft gehabt, diesen zu verteidigen und der Ausbruch über ca. 139,00 EUR in dieser Woche sei für die Käufer ein wichtiger Schritt gewesen. Immerhin habe die Aktie fast einen Monat lang unterhalb dieses Preisniveaus seitwärts konsolidiert.Ausblick: Auch wenn der ganz große Kaufdruck bisher ausgeblieben sei, die Entwicklung in dieser Woche gebe den Bullen in der Deutsche Börse AG-Aktie ein wenig Zeit zum Durchatmen. Mit Blick auf die nächsten Tage bestehe die Möglichkeit, den zentralen Widerstandsbereich und damit das Jahreshoch bei 143,85-145,95 EUR anzulaufen. Dafür dürfe man ruhig noch ein wenig Schwung holen. Zu tief in die alte Konsolidierungszone unterhalb von 139,90 EUR sollte der Aktienkurs aber nach Möglichkeit nicht mehr zurücksetzen. Ein prozyklisches Verkaufssignal entstünde unterhalb von 133,40 EUR. (Analyse vom 19.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:139,50 EUR -0,14% (18.12.2019, 09:00)