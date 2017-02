Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

81,831 EUR -0,40% (07.02.2017, 10:33)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (07.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG (DBAG) (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) spricht dem Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter einstimmig sein volles Vertrauen aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Dies ist das Ergebnis seiner außerordentlichen Sitzung am 6. Februar, auf der die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sorgfältig und intensiv behandelt wurden. Vorangegangen waren ausführliche Gespräche mit externen Sachverständigen sowie die erneute Analyse der Abläufe im Jahr 2015.Ergebnis der Prüfung war die übereinstimmende Erkenntnis, dass Fusionsverhandlungen mit der LSEG im Jahr 2015 nicht stattgefunden haben.Zudem haben die zuständigen Gremien von DBAG und London Stock Exchange Group plc (LSEG) bezugnehmend auf ihre Veröffentlichungen vom 28. September 2016 und 3. Januar 2017 beschlossen, die Veräußerung von LCH.Clearnet SA durch LCH.Clearnet Group Limited förmlich der Europäischen Kommission als Abhilfemaßnahme vorzuschlagen, um wettbewerbsrechtlichen Bedenken seitens der Europäischen Kommission in Bezug auf den Zusammenschluss von DBAG und LSEG zu begegnen.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:81,84 EUR -0,38% (07.02.2017, 10:31)