Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

165,35 EUR +0,85% (26.04.2022, 17:41)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.04.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Mit einem eher defensiven Handelsansatz filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig die 160 Einzeltitel aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Konkret würden dabei das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit geringen Marktschwankungen - gemessen an der Average True Range (ATR) - als Selektionskriterien kombiniert. Die Aktie der Deutschen Börse AG erfülle derzeit beide Anforderungen. Zur Verknüpfung der Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" komme noch eine sehr spannende charttechnische Ausgangslage hinzu. Schließlich kratze das Papier seit vier Wochen an seinem historischen Allzeithoch vom Juli 2020 bei 170,15 EUR. Gelinge der Befreiungsschlag in Form eines Vorstoßes in "uncharted territory", entstehe zusätzlich zur eingangs diskutierten objektiven Selektion ein prozyklisches charttechnisches Kaufsignal. Im Erfolgsfall könne die Kursentwicklung der letzten knapp zwei Jahre als sog. "rounding bottom" interpretiert werden. Rein rechnerisch ergebe sich - abgeleitet aus der Höhe der Formation - ein Anschlusspotenzial von rund 45 EUR bzw. ein Kursziel oberhalb der Marke von 200 EUR.Um die Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft das aktuelle Wochentief (159,15 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:165,00 EUR +0,30% (27.04.2022, 09:03)