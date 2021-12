ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (21.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Aktie steuert auf wichtige Widerstandszone zu - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) notiert am Dienstagvormittag 1,52% höher bei 143,65 Euro und nähert sich einem wichtigen Widerstandsbereich an, so die Experten von XTB.Die Zone werde durch das lokale Hoch, das Anfang November bei 150,85 Euro erreicht worden sei, und das mittelfristige Hoch bei 152,40 Euro, das Ende September 2020 ausgebildet worden sei, definiert. Ein Ausbruch darüber würde die charttechnische Situation deutlich verbessern und könnte erst mit einem Test des Allzeithochs (170,15 Euro) und dann mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends verbunden sein. (News vom 21.12.2021)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:143,65 EUR +1,27% (21.12.2021, 11:03)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:144,10 EUR +2,89% (21.12.2021, 10:52)