Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse des Analysten Roland Pfänder von Oddo Seydler:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Roland Pfänder von Oddo Seydler die Aktien der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) weiterhin zu kaufen.Die Analysten rechnen damit, dass die Deutsche Börse AG im zweiten Quartal einen adjustierten Nettogewinn von 233 Mio. EUR erzielt hat, was ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 7% wäre. Die operativen Kosten sollten die Investitionen in Clearing-Infrastruktur widerspiegeln.Eine geringe Volatilität bedeute ein glanzloses Eurex-Handelsvolumen, so die Analysten von Oddo Seydler. Der Zinsüberschuss von Clearstream dürfte sich in einem Aufwärtstrend befinden.In ihrer Deutsche Börse AG-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oddo Seydler das "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 96,00 EUR.Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:95,97 EUR +0,51% (11.07.2017, 14:07)