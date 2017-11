Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

94,11 EUR +1,60% (17.11.2017, 10:34)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (17.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das Unternehmen könne zeitnah einen Nachfolger für den mit Wirkung zum 31.12.2017 zurückgetretenen Carsten Kengeter präsentieren. Der bisherige HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer übernehme zum 01.01.2018 für die Dauer von drei Jahren den Vorstandsvorsitz. Ferner seien die auslaufenden Verträge der langjährigen Vorstandsmitglieder Andreas Preuß und Jeffrey Tessler um ein Jahr verlängert worden. Wegen der Medien-Spekulationen der letzten Tage sei die gestrige Nachricht nicht überraschend gekommen. Wichtig sei gewesen, dass die seit Monaten anhaltende lähmende Unsicherheit um die Führungsspitze der Deutschen Börse zeitnah beendet worden sei. Mit Weimer bekomme der Marktinfrastrukturbetreiber einen CEO, dem ein gutes Verhältnis zur Politik und den Aufsichtsbehörden nachgesagt werde, was äußerst wichtig sei. Ferner kenne er die Deutsche Börse aus Kundensicht und verfüge damit über einen anderen Blickwinkel.Der Analyst erwarte, dass Weimer die bis 2019 laufende "Accelerate"-Strategie zunächst unverändert, d.h. auch ohne grenzüberschreitende Börsen-Großfusionen, fortsetzen werde. Welche eigenen Akzente er setzen werde, bleibe vorerst abzuwarten. Wegen der letztlich im Rahmen der Q3-Berichterstattung gesenkten Jahresziele mangle es nicht an Herausforderungen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie. Das Kursziel werde bei 97,00 Euro belassen. (Analyse vom 17.11.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:94,09 EUR +1,38% (17.11.2017, 10:31)