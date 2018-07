Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

115,80 EUR (25.07.2018)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von der LBBW:Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Die Deutsche Börse habe auch im zweiten Quartal ein sehr solides Ergebnis erzielt. Die Nettoerlöse seien um 10% auf 687,3 Mio. EUR gestiegen und der bereinigte Gewinn je Aktie habe um 14% auf 1,42 EUR zugelegt. Treiber des Wachstums seien zyklische Effekte wie die gestiegene Volatilität an den Zinsmärkten und höhere US-Leitzinsen gewesen. Darüber hinaus hätten die Nettoerlöse aufgrund von strukturellen Gründen um 7% zulegen können. Die bereinigten operativen Kosten seien wie geplant um 5% gestiegen und hätten damit deutlich unter dem Wachstum der Nettoerlöse gelegen. Im ersten Halbjahr insgesamt seien die Wachstumsraten (Nettoerlöse plus 11%, Konzern-Periodenüberschuss plus 15%) sogar noch leicht höher. Mit diesem Ergebnis sei das Unternehmen weiterhin gut unterwegs, seine Guidance von mindestens 5% bei den Erlösen und 10 bis 15% beim Gewinn zu erreichen. Es hätten alle Bereiche bis auf das Index- und Datengeschäft teils deutliche Zuwächse erzielen können, sodass das Wachstum derzeit sehr breit gefächert sei.Die Entwicklung des Unternehmens sei derzeit sehr erfreulich, allerdings sei diese positive Tendenz mit dem starken Kursanstieg seit Jahresanfang bereits weitestgehend eskomptiert. Die Risiken für das Unternehmen lägen in einer längerfristigen Reduzierung des Handelsvolumens an den Terminbörsen.Die Deutsche Börse AG-Aktie ist auf Basis einer aktualisierten Peer-Group Bewertung sowie eines DCF-Modells weitgehend fair bewertet, sodass Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, sein Rating "halten" mit einem von 117,00 auf 120,00 EUR erhöhten Kursziel beibehält. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:116,05 EUR -0,73% (26.07.2018, 09:01)