Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das bereinigte EBITDA habe in Q1 mit 438,1 (Vj.: 380,2) Mio. Euro die Analysten-Prognose (427,3 Mio. Euro) übertroffen und im Rahmen der Markterwartung (431,8 Mio. Euro) gelegen. Das Unternehmen habe insgesamt stärker als von ihm erwartet von der erhöhten Volatilität profitiert. Jedoch sei der Ausblick für 2018 (u.a. Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses um mindestens 10% y/y) nur bestätigt worden und bleibe damit konservativ (Q1/2018: +17% y/y).CEO Weimer habe im Rahmen der Zahlenbekanntgabe dem Investorentag am 30.05. vorgegriffen und schon Grundzüge der "Roadmap 2020" vorgestellt. Diese würden sich im Großen und Ganzen nicht wesentlich von der bisher geltenden "Accelerate"-Strategie unterscheiden, wobei die Kosten stärker in den Fokus gerückt würden. Demnach solle u.a. anorganisch in ausgewählten Geschäftsfeldern weiter gewachsen werden (erwartete Absage an Börsen-Großfusionen) und die Investitionen in neue Technologien verstärkt werden. Die Deutsche Börse plane mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des bereinigten Nettoergebnisses von rund 10% bis 15% bis einschließlich 2020. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. DPS 2018e: 2,70 (alt: 2,65) Euro; EPS 2019e: 6,14 (alt: 5,71) Euro; DPS 2019e: 3,10 (alt: 2,90) Euro).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie, deren Kurspotenzial auf dem aktuellen Bewertungsniveau nach dem deutlichen Anstieg seit Jahresbeginn nahezu ausgereizt sein dürfte, bekräftigt und das Kursziel von 110,00 auf 115,00 Euro angehoben. (Analyse vom 27.04.2018)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:112,65 EUR +0,36% (27.04.2018, 11:23)