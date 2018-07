Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

119,60 EUR +0,63% (12.07.2018, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

119,60 EUR +0,38% (12.07.2018, 12:46)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (12.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG-Aktie gehöre in H1 zu den wenigen Top-Performern im deutschen Leitindex. Mit Blick auf die Charttechnik dürfte sich dieser Trend fortsetzen.Seit Jahresanfang habe der Titel über 17 Prozent an Wert zugelegt. In den vergangenen vier Jahren habe der DAX-Titel seinen Wert sogar mehr als verdoppelt. Im September 2014 habe das Papier des Börsenbetreibers eine dynamische Aufwärtsbewegung gestartet. Ausgehend von der 50-Euro-Marke sei der Kurs bis ins Frühjahr 2015 um 30 Prozent auf über 80 Euro gestiegen. Im Anschluss sei eine mehrmonatige Konsolidierungsbewegung in einer Range zwischen 70 und 87,28 Euro gefolgt. Diese habe im November 2016 mit einem Kursrückfall auf 66,20 Euro geendet.Doch kurz nach diesem Verkaufssignal sei das Papier aufgedreht und habe eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Diese habe die Aktie zunächst bis in den Juni 2017 auf ein Verlaufshoch bei 98,42 Euro geführt. Im Anschluss sei der Aktienkurs für wenige Wochen in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Mit dem Test des mittelfristigen Aufwärtstrends bei 90 Euro habe sich die Kursrally Ende November fortgesetzt. Kurz nach dem Jahreswechsel sei der Anstieg über die vor allem psychologisch wichtige 100-Euro-Marke gelungen. Im Anschluss sei die Aktie auch gegen den schwachen Markttrend weiter angestiegen und habe am 5. Juni ein neues Hoch bei 119,80 Euro erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: