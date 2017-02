ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (01.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Long-Positionen glattstellen - ChartanalyseNach einer aufregenden letzten Handelswoche legte das Wertpapier der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) im gestrigen Handel noch einmal an die Hochs aus der Vorwoche zu, wurde anschließen aber wieder abverkauft - am Ende des Tages blieb damit einen astreines Doppeltop stehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser Umstand könnte daher jetzt zu einer regelkonformen Pullback-Bewegung führen.Aber dennoch sollte das Gesamtbild der Deutsche Börse-Aktie nicht außer Acht gelassen werden, denn seit dem dynamischen Kurssprung aus Ende Januar sei es gelungen über einen seit Juli 2015 bestehenden Abwärtstrend zu springen und zumindest kurzzeitig über die Hochs aus Juni 2016 anzusteigen. Dennoch sei der Ausbruch bisher ohne einen regelkonformen Pullback abgelaufen, sodass jetzt ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau folgen könnte und daher Long-Positionen zunächst glattzustellen seien. Das wiederum eröffne Marktteilnehmern die Chance, über entsprechende Short-Positionen an einem Rücklauf der Kursnotierungen zu partizipieren. Das übergeordnete Chartbild fällt aber noch zugunsten der Bullen aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.02.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:82,15 EUR -0,19% (01.02.2017, 09:42)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:82,061 EUR -0,71% (01.02.2017, 10:05)