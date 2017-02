Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

82,47 EUR (03.02.2017)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (06.02.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin von "Der Aktionär" ist die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) ein klarer Kauf.Die hessische Landesregierung bestehe drauf, dass der Sitz der Deutschen Börse nach der Fusion mit der London Stock Exchange in Frankfurt bleibe. Das shabe der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) gegenüber Reuters gesagt. Neben der EU-Kommission gelte die Zustimmung des Landes Hessen als eines der größten Hindernisse für den Zusammenschluss der beiden Börsenplätze.Deutsche-Börse-CEO Carsten Kengeter sollte Vorstandsvorsitzender nach der Fusion werden. Er stehe seit letzter Woche jedoch im Visier der Staatsanwaltschaft. Da er einige Monate vor Bekanntgabe der Fusionspläne eigene Aktien gekauft habe, werde im Insiderhandel vorgeworfen. Bisher habe sich das Wertpapier von den Vorwürfen aber unbeeindruckt gezeigt.Die EU-Kommission möchte demnächst eine Entscheidung zum Zusammenschluss der Deutschen Börse und der LSE treffen. Dann sei die Börsenaufsicht in Hessen am Zug. Die Deutsche Börse sei gut aufgestellt, auch wenn es am Ende doch nicht zu einer Fusion kommen sollte. Im Bereich Digitalisierung seien letztlich etliche neue Produkte angestoßen worden.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:82,636 EUR +0,04% (06.02.2017, 08:00)