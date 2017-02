Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (15.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Insider-Vorwürfe im Fokus! Fusion mit Fragezeichen! Kein Zukauf! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Zukauf der Deutsche Börse AG-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) ab.Heute nach dem Börsenschluss wird die Deutsche Börse AG ihre Zahlen bekannt geben. Man erwarte ein gutes Zahlenwerk. Im Vordergrund stehe aber nun die Frage der Insider-Vorwürfe gegen CEO Carsten Kengeter. Er habe eigene Aktien für 4,5 Mio. Euro gekauft, bevor öffentlich geworden sei, dass die Deutsche Börse AG die London Stock Exchange übernehmen möchte. In verschiedenen Medienberichten gehe man davon aus, dass es da schon Gespräche über eine Fusion gegeben habe. Das würde die Chancen einer Fusion deutlich eintrüben, weil neben der EU-Kommission auch die hessische Börsenaufsicht ihr OK geben müsse. Das Problem sei hier schon gewesen, dass der Standort des fusionierten Konzerns London und nicht Frankfurt sein sollte. Sollten sich jetzt von der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen den CEO weiter erhärten, wäre das fast schon etwas, was komplett gegen die Fusion spreche, glaube der Börsenexperte.Allerdings stehe der Konzern Deutsche Börse AG generell sehr gut da. Deswegen sehe der Aktienprofi das Kursziel trotz allem langfristig bei 100 Euro. Im Bereich von 65 Euro sollte man sich mit einem Stopp absichern.Heute vor den Zahlen muss man die Deutsche Börse AG-Aktie nicht unbedingt zukaufen, weil es nach unten gehe könnte, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2017)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: