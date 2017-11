Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

91,882 EUR +1,52% (08.11.2017, 20:51)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme. (09.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) zählt zu den größten Börsenbetreibern weltweit, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern erwirtschafte 50% des Umsatzes mit dem Handel von Aktien und Derivaten, weitere 50% würden auf das Clearing, die Bereitstellung von Marktinformationen und den Vertrieb elektronischer Handelssysteme entfallen. Deutsche Börse sei in die vier Geschäftseinheiten Xetra, Eurex, Clearstream und Market Data & Analytics untergliedert.Deutsche Börse habe im Rahmen der Q3-Zahlen ein Wachstum der Nettoerlöse von 3% auf 576 Mio. Euro berichtet. Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sei nach Unternehmensangaben um 5% auf 333 Mio. Euro und das bereinigte Nettoergebnis um 4% auf 198 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt habe das Q3-Ergebnis damit die Markterwartungen getroffen, sei aber hinter den mit dem Wachstumsprogramm "Accelerate" verbundenen Zielen des Unternehmens zurückgeblieben.