Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

114,95 EUR +0,20% (10.04.2018, 11:06)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (10.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Das Papier des Börsenbetreibers gehöre zu den absoluten Top-Performern auf dem heimischen Kurszettel. Seit Jahresbeginn habe die Deutsche Börse AG-Aktie um rund 20% zugelegt.Derzeit spreche vieles für eine Trendfortsetzung, zumal die heftigen Kursschwankungen an den Finanzmärkten der Deutschen Börse AG einen guten Start ins Jahr 2018 beschert hätten. Die Angst vor schnell steigenden Zinsen und der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit habe die Investorfen in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt. Nicht nur der eigentliche Aktienhandel sei angesprungen, sondern auch die Nachfrage der Anleger nach Produkten zur Absicherung von Risiken. Immer mehr Analysten hätten ihr Kursziel für die Deutsche Börse AG-Aktie erhöht.Anleger lassen Gewinne laufen oder springen auf den fahrenden Zug auf, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2018)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:114,90 EUR 0,00% (10.04.2018, 10:55)