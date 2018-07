XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,556 EUR -1,89% (11.07.2018, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,555 EUR -1,60% (11.07.2018, 12:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,43 (10.07.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sucht dringend einen Ausweg aus ihrer Ertragskrise, so die Experten von "FONDS professionell".Daher greife das größte deutsche Geldhaus nun auf die Hilfe eines externen Beraters zurück. Doch statt auf eine der üblichen Unternehmensberatungen sei die Wahl auf die Consulting-Sparte des Finanzinvestors Cerberus gefallen. Dieser halte auch rund drei Prozent der Aktien an der kriselnden Großbank."Die anerkannte Expertise der Cerberus Operations Advisory Company wird uns auf dem Weg unterstützen, wieder attraktive Renditen für unsere Aktionäre und Investoren zu schaffen", habe es in einer Mitteilung geheißen. Die Deutsche Bank habe damit einen Bericht des "Wall Street Journal" bestätigt.Der neue Vorstandschef Christian Sewing habe dem Institut einen Strategieschwenk verordnet. Das Haus solle sich künftig stärker auf den Heimatmarkt und Europa konzentrieren. Das Geschäft in den USA sowie das Investmentbanking würden hingegen zurückgefahren. Investoren und Beobachter würden jedoch bezweifeln, dass diese Neuausrichtung ausreiche, um das strauchelnde Haus wieder auf solide Füße zu stellen.Den Vertrag mit Cerberus, der nach dem Höllenhund aus der griechischen Mythologie benannt sei, habe offenbar schon Sewings Vorgänger John Cryan ausgehandelt. Dieser habe im April seinen Posten räumen müssen, da der Aufsichtsrat, personifiziert in Chefkontrolleur Paul Achleitner, die Geduld mit Cryan verloren habe. Der Kopf des Cerberus-Beraterteams sei Matt Zames. Er habe bis Sommer 2017 im Vorstand der US-Bank JP Morgan gesessen. Zames sei Gerüchten zufolge als Kandidat für die Cryan-Nachfolge gehandelt worden.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: