Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,489 EUR -1,07% (09.10.2018, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,05 USD -0,63% (08.10.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.10.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank rechnet mit Fortsetzung des Immobilienbooms - AktiennewsDie Immobilienpreise dürften weiter steigen, sagt Deutsche-Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Experte Georg Allendorf. Nicht einmal in London erwartet er einen Preissturz, so die Experten von "FONDS professionell".In den kommenden ein bis zwei Jahren dürfte sich der europäische Immobilienmarkt weiter so solide entwickeln wie bisher, glaube Georg Allendorf, Immobilienexperte der Deutschen Bank. Einem Bericht von Reuters zufolge rechne der Fondsmanager nicht damit, dass der Immobilienboom in absehbarer Zeit ende. Nicht einmal auf dem Londoner Immobilienmarkt, dem größten und teuersten in Europa, sehe Allendorf derzeit die Gefahr eines Crashs - trotz der Unsicherheit rund um den nahenden Brexit.Für Arbeitgeber außerhalb der Finanzbranche sei London nach wie vor attraktiv, so der Deutsche-Bank-Profi. Auch Deutschland halte er weiterhin für einen attraktiven Immobilienstandort, vor allem Metropolen wie München, Frankfurt und Berlin. Insgesamt rechne Allendorf mit einem guten Jahr für Immobilienfonds. Das Preisniveau sei zwar in vielen Märkten sehr hoch. Das bedeute aber nur, dass er noch wählerischer bei seinen Investments sei, habe der Portfolioprofi gegenüber Reuters gesagt.XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,49 EUR -0,64% (09.10.2018, 13:22)