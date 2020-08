XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,982 EUR +0,81% (19.08.2020, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,911 EUR +0,55% (19.08.2020, 09:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,40 USD -0,63% (18.08.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.08.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei in mehreren Segmenten ins Hintertreffen geraten. So habe sich der Frankfurter Finanzkonzern aus dem globalen Aktienhandel zurückgezogen, da man dort zunehmend Marktanteile verloren habe. Im Transaktions-Banking habe die Deutsche Bank dagegen weiterhin eine starke Stellung. Der Chef der Sparte, Stefan Hoops, scharre mittlerweile immer mehr Branchenexperten aus der Fintech-Branche um sich.Hoops leite mit der Unternehmensbank eine der vier Sparten der Deutschen Bank. Ihm sei auch die Transaktionsbank unterstellt, die im Zahlungsverkehrsgeschäft tätigt sei. Nach Angaben der Bank würden dort täglich Transaktionen von 1 Bio. Euro abgewickelt. Dabei betreibe Hoops seit Jahresanfang eine Personaloffensive und habe erfolgreich mehrere Experten aus der Branche abgeworben.Dem Sparkurs, der derzeit bei der Deutschen Bank laufe, soll der Zahlungsverkehr nicht zum Opfer fallen. Bis 2022 sollten die Einnahmen aus den Bereichen Fintechs, E-Commerce und Plattformen von 100 auf 200 Mio. Euro steigen. Damit stoße die Deutsche Bank in Geschäftsfelder vor, die man bisher den Fintechs oder alternativen Zahlungsdienstleistern überlassen habe - z.B. würden auch wieder Zahlungsgeräte an Ladenkassen vertrieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: