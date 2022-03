Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,301 EUR +6,41% (08.03.2022, 11:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,328 EUR +4,87% (08.03.2022, 10:52)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,53 USD -4,51% (07.03.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die größten Gewinner seien heute Finanztitel, die in den letzten Wochen auch am stärksten verloren hätten. Der Kapitalmarkttag der Deutschen Bank am kommenden Donnerstag werfe ebenfalls seine Schatten voraus. Das Strategie-Update könnte jedoch von den Ereignissen überholt worden sein. Die Risiken durch den Ukrainekrieg würden Anleger und Experten dafür umso mehr interessieren. Ein Experte komme aber zu einer eher ungewöhnlichen Einschätzung.Eigentlich habe das Management um CEO Christian Sewing am 10. März ein Update zur weiteren Strategie nach dem Jahr 2022 geben wollen. Denn dann sollte der Umbau abgeschlossen sein und auch Anleger sollten durch höhere Ausschüttungen wieder zunehmend am Erfolg beteiligt werden. Die aktuellen Ereignisse dürften das Event aber überschatten. Das bis vor wenigen Wochen positive Zinsumfeld sei dahin.Kurzfristig würden viele Experten die Situation negativ einschätzen. Die Analysten der Berenberg Bank hätten darauf verwiesen, dass die europäischen Bankenwerte seit Beginn des Konflikts in der Ukraine rund 15 Prozent schlechter abgeschnitten hätten als der Gesamtmarkt. Die Aktien der Geldhäuser hätten unter Befürchtungen eines schwächeren Wirtschaftswachstums und einem langsameren Anstieg der Leitzinsen als zuvor gelitten.Eine interessante Meinung habe Ingo Frommen von der Landesbank Baden-Württemberg. Er befürchte für die Deutsche Bank deutliche Auswirkungen des Krieges. Die Erreichung der jüngst bestätigten Ziele für das Jahr 2022 dürfte nun kaum mehr möglich sein, glaube er. Zudem könne es passieren, dass die Deutsche Bank ihr geplantes Aktienrückkaufprogramm jetzt nicht mehr umsetze. Allerdings gehe er nicht davon aus, dass Umstrukturierungserfolge damit zurückgesetzt würden oder das Geldinstitut "in eine die Solvenz bedrohende Situation gerät".Eine Kaufempfehlung für Banktitel sei in der aktuellen Situation ungewöhnlich. Die Bewertung sei durch den rasanten Kurssturz in der Branche natürlich günstig. Auch wenn der Markt heute wieder nach oben drehe, sei es indes noch zu früh, um über einen Neueinstieg nachzudenken. Denn zu unsicher sind noch viele Folgen des Kriegs, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link