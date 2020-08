Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,983 EUR -0,16% (18.08.2020, 11:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,46 USD -0,63% (17.08.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit der Finanzkrise 2008 befinde sich die Bankenbranche in der Transformation. Die Corona-Krise beschleunige den Wandel hin zur Digitalisierung, führe aber auch zu anderen Entwicklungen: Das Handelsgeschäft habe der Branche im laufenden Jahr satte Erträge beschert, doch nicht überall laufe es gut. Mehrere Banken würden sich nun aus dem Rohstoff-Segment zurückziehen. Die Deutsche Bank habe das schon hinter sich.Die Deutsche Bank habe vor knapp sieben Jahren die Entscheidung getroffen, aus dem Handel mit Rohstoffen auszusteigen. Damit sei das Frankfurter Finanzinstitut Vorreiter gewesen und müsse sich nun nicht überlegen, ob sie im Zuge des Umbaus in diesem Bereich noch nachschärfen müsse. Investierte Anleger sollten dabei bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,982 EUR +0,24% (18.08.2020, 11:27)