Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine führe auch in Deutschland zu steigenden Rohstoff- und Energiepreisen. Eine Zunahme von Lieferengpässen und Materialmangel sei wahrscheinlich. Das bedeute höhere Preise. Ob die EZB deswegen an ihrer Zinswende festhalte, sei jedoch unklar. Zusätzlicher Druck auf Finanzaktien wie die Deutsche Bank sei vorprogrammiert. Der Kursrutsch gehe gebremst weiter.Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, erwarte einen zusätzlichen Preisschub und höhere Inflationsraten. "Die Preise werden mit Sicherheit weiter steigen, insbesondere für Energie und Rohstoffe. Wir rechnen für Deutschland derzeit mit einer Inflationsrate von um die fünf Prozent für dieses Jahr", habe Sewing der "Bild-Zeitung" gesagt. Wie sehr die Teuerung anziehe, werde stark davon abhängen, wie sich der Krieg weiterentwickle.Normalerweise würden Zentralbanken bei hoher Inflation mit Zinserhöhungen gegensteuern. Die EZB habe sich damit aber bisher Zeit gelassen und nicht an der Zinsschraube gedreht. Obwohl sich der Ausblick für die Inflationsrate in der Eurozone durch den Krieg in der Ukraine verschlechtert habe, sei es nun denkbar, dass man sich mit Zinsschritten noch mehr Zeit lasse. Denn die Situation sei unübersichtlich und die Liquiditätsversorgung des Finanzsystems dürfte nun in den Fokus rücken.Durch den Einmarsch der Russen in der Ukraine habe sich das Sentiment für Bankaktien deutlich eingetrübt. Vieles sei noch unklar, die Unsicherheit hoch. Die Deutsche Bank-Aktie habe sämtliche Unterstützungslinien gerissen, zuletzt den GD200 bei 11,36 Euro. Die nächste Unterstützung liege nun um 10,70 Euro. Die Deutsche Bank-Aktie sei keine laufende Empfehlung mehr, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: