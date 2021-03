Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Eigentlich solle ein Aufsichtsrat als Gremium den Vorstand kontrollieren und sich aus dem Tagesgeschäft heraushalten. Doch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gebe es nun wieder Stühlerücken. Allerdings gehe es nicht um die Nachfolge von Aufsichtsratschef Paul Achleitner, sondern um die Nachwirkungen der Wirecard-Affäre. Alexander Schütz, Gründer von C-Quadrat, verlasse die Bank.Schütz habe an den damaligen Wirecard-CEO Markus Braun im Februar 2019 gemailt, er solle die Wirtschaftszeitung "Financial Times" für ihre kritischen Berichte gegenüber dem Zahlungsanbieter "fertigmachen". Im Sommer 2020 sei Wirecard aber überraschend insolvent gegangen und Braun sitze in Haft. Während der Aufarbeitung der Affäre im Bundestag sei die E-Mail von Schütz im Januar publik geworden, die Deutsche Bank habe sich daraufhin von ihm distanziert.Schütz selbst habe nun gestern Abend erklärt: "Ich habe mich dazu entschieden, den Aufsichtsrat der Deutschen Bank zur nächsten Hauptversammlung zu verlassen. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Zeit des Turnarounds der Deutschen Bank aktiv zu begleiten und das Managementteam neu mit auszurichten." Die Deutsche Bank habe das nicht kommentiert. Gegenüber dem "Handelsblatt" habe aber ein Insider gesagt, dass sich der Aufsichtsrat heute treffe und möglicherweise schon ein Nachfolger für Schütz benannt werde.Schütz habe seit Mai 2017 für die HNA Group aus China im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gesessen. HNA sei zeitweise mit rund zehn Prozent einer der Ankeraktionäre des Finanzinstitutes gewesen und habe die Anteile von dem Vermögensverwalter Q-Quadrat managen lassen, dessen Gründer Schütz sei. Bereits 2019 habe HNA aber die Anteile verkauft und sei komplett ausgestiegen. Ein Restbestand sei von Firmen, die Schütz zuzurechnen seien, gekauft worden.Die Rotation von Techwerten hin zu Zyklikern und Coronaverlierern laufe weiter, denn in den USA sei der Konjunkturoptimismus groß. Das ziehe auch die europäischen Märkte mit nach oben, auch wenn die Wirtschaftsdaten hier noch nicht so positiv seien wie in den USA.Die Deutsche Bank-Aktie eignet sich gut, um das Szenario zu spielen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten beachten, dass der Stopp auf 7,00 Euro erhöht worden sei. Das Kursziel steige auf 15,00 Euro. Neueinsteiger zögern nicht und greifen zu, so Fabian Strebin. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link