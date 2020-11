Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,155 EUR +0,44% (18.11.2020, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,141 EUR +0,05% (18.11.2020, 09:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,82 USD +0,28% (17.11.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Laufe für Sewing. Trotz Mega-Umbau seit letzten Sommer sei die Deutsche Bank-Aktie die Nummer eins im Sektor, was die laufende Performance angehe. Mit neuer Fantasie für das kommende Jahr und einem stark verbesserten Sentiment in der Branche seien weitere Kurssteigerungen nur eine Frage der Zeit.Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie von 7,00 auf 7,80 Euro heute kräftig erhöht. Das höchste Ziel habe noch immer Andrew Lim von der Société Generale mit zehn Euro ausgegeben. Er sei auch der einzige Analyst, der bei dem Papier zugreifen würde. Goldman Sachs bleibe wie elf weitere Experten neutral für die Deutsche Bank. 17 würden jetzt aussteigen. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten betrage aktuell 7,09 Euro und sei damit unter dem derzeitigen Niveau."Der Aktionär" sehe noch Potenzial für die Aktie bis 11,50 Euro. Die Mehrzahl der Analysten habe in den vergangenen Jahren prozyklisch agiert und gerade bei der Deutschen Bank kurzfristige Chancen nicht erkannt. Das Übernahmekarussell in der Eurozone drehe sich wieder schneller, ob CEO Sewing in den kommenden Jahren wirklich nicht daran teilnehme, dürfe bezweifelt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: