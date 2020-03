XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,673 EUR -5,25% (06.03.2020, 12:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,75 USD -5,49% (05.03.2020, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Jahr habe so gut an für die Deutsche Bank-Aktie angefangen: CEO Christian Sewing habe es geschafft, den Investoren ein positives Zukunftsbild des Frankfurter Finanzkonzerns zu verkaufen. Das Coronavirus habe nun aber alles zunichte gemacht. Längst gehe es nicht mehr nur um den Aktienkurs der Deutschen Bank. Der seit Sommer 2019 eingeschlagene Sanierungskurs sei bedroht.Der Umbau der Deutschen Bank solle 2022 abgeschlossen sein. Die Zeit bis dahin sei kritisch. Das Management des Finanzkonzerns habe bisher beteuert, dass man die Restrukturierung aus eigener Kraft schaffen wolle. Denn seit 2010 habe man vier Mal den Kapitalmarkt angezapft und insgesamt 30 Mrd. Euro eingesammelt. Das Geld sei weg. Komme es zu größeren konjunkturellen Einbrüchen, dann könnte erneut eine Kapitalerhöhung notwendig sein.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden. Charttechnisch spreche alles für weiter fallende Kurse. Die weitere Ausbreitung des Coronavirus weltweit und speziell in Europa werde für die kurzfristige Kursentwicklung entscheidend sein. Aufgrund der großen Unsicherheit sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,674 EUR -3,55% (06.03.2020, 12:40)