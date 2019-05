Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Fusion mit der Commerzbank sei gescheitert. Das sei v.a. ein Problem für die Deutsche Bank. Für die Commerzbank solle es Interessenten aus dem Ausland geben. Die Deutsche Bank müsse dagegen alleine zurechtkommen. Weiter durchwursteln sei keine Option. Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing müsse seine Strategie ändern.Viel finanzieller Spielraum bleibe ihm dabei nicht. Vor zwei Wochen habe der Frankfurter Finanzkonzern die Q1-Zahlen vorgelegt. Dabei habe Sewing den Ausblick auf einen leichten Konzerngewinn im laufenden Jahr kassiert. Jetzt werde ein unverändertes Ergebnis erwartet. Im traditionell starken ersten Quartal bleibe das Geldhaus hinter der korrigierten Prognose zurück.Eine Kapitalerhöhung sei aktuell unwahrscheinlich. Die Frage sei ohnehin, wer der Deutschen Bank noch Geld geben sollte. Die Aktie habe nur noch eine Marktkapitalisierung von 16 Mrd. Euro. Eine Kapitalmaßnahme würde die Anteile der Altaktionäre zusätzlich verwässern. Anler sollten die Deutsche Bank-Aktie weiterhin meiden, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)