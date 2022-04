Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Stimmung dank der Aussicht auf steigende Zinsen und baldiger Rückenwind durch starke Quartalszahlen der US-Banken - eigentlich sollte dieses Umfeld bei den Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank für Kursgewinne sorgen. Doch am Montag gehe es für beide Banktitel im nachbörslichen Handel kräftig nach unten. Der Grund: Weitere Großinvestoren planen anscheinend ihren Rückzug.Reuters habe berichtet, dass Investmentbanken seit Montagabend im Auftrag nicht genannter institutioneller Investoren rund 116 Millionen Deutsche Bank-Aktien und 72,5 Millionen Commerzbank-Papiere anbieten würden. Das entspreche Aktienpaketen von 5,6 Prozent an der Deutschen Bank und von 5,8 Prozent an der Commerzbank.Die Aktien der Deutschen Bank seien im nachbörslichen Handel daraufhin deutlich unter Druck geraten und hätten zuletzt rund 5,5 Prozent niedriger notiert. Die Commerzbank-Papiere hätten mit einem Minus von 3,3 Prozent etwas weniger nachgegeben.Die einzigen Investoren, die laut Reuters Beteiligungen bei beiden Banken in dieser Größenordnung halten würden, seien die US-Fondsgesellschaften BlackRock, deren Anteil sich jedoch auf ETFs zurückführen lasse, und die Capital Group.Zuletzt habe Cerberus seine Positionen Anfang Februar weiter verringert, nachdem die Wette auf eine Fusion zwischen Commerzbank und Deutscher Bank nicht aufgegangen sei. Inzwischen halte der US-Hedgefonds weniger als drei Prozent.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Deutsche Bank-Aktie dabeizubleiben und Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 11.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.