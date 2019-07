Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus stehe womöglich vor dem radikalsten Umbau seit Jahrzehnten. Laut Medienberichten könnte im Zuge dessen fast ein Fünftel der Arbeitsplätze abgebaut werden, ein Großteil davon im Investmentbanking, speziell in den USA. Offen sei noch, wie derartige Einschnitte finanziert werden sollten - es gebe aber bereits Ideen.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen bekannt gegeben habe, wolle der DAX-Konzern sein Kapitalpolster senken und so den Umbau finanzieren. Demnach diskutiere die Deutsche Bank mit der Bafin und der EZB über eine Senkung der Kernkapitalquote (CET1-Ratio).Zum Ende des Q1/2019 habe die Quote der Deutschen Bank bei 13,7 Prozent gelegen - und damit sowohl über dem konzerneigenen Minimum von 13,0 Prozent als auch deutlich über dem verbindlichen Mindestwert der Aufsichtsbehörden von 11,8 Prozent. Durch eine Senkung der Kernkapitalquote würde Kapital für den großangelegten Umbau frei, so die Idee.Geld, das die Deutsche Bank gut brauchen könnte, denn die Kosten für den geplanten Konzernumbau könnten schnell in die Milliarden gehen.Auch wenn die konkreten Maßnahmen sowie deren Finanzierung und Erfolg noch in den Sternen stünden, würden sie nach Jahren der Flaute Hoffnung auf Besserung bei der Deutschen Bank versprechen. Mutigen Anlegern hatte DER AKTIONÄR daher in der Vorwoche bereits den Aufbau einer spekulativen Trading-Position vorgeschlagen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link