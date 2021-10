Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UBS gelte als Konkurrentin der Deutschen Bank in Europa. Seit Jahren würden auch wiederholt Fusionsgerüchte zwischen beiden Geldhäusern kursieren, zuletzt zur Vermögensverwaltungs-Sparte. Allerdings unterscheide sich gerade im Investmentbanking das Profil der beiden Konzerne deutlich. Das würden die Top-Zahlen der UBS zum dritten Quartal zeigen.Die UBS habe im dritten Quartal erneut von den günstigen Marktbedingungen und der zumeist positiven Anlegerstimmung profitiert. Sie habe nicht nur die bereits starken Vorjahreswerte, sondern auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Unter dem Strich habe die größte Schweizer Bank im Sommerquartal 2,28 Milliarden US-Dollar (rund zwei Milliarden Euro) verdient, wie aus einer am Dienstag in Zürich veröffentlichten Mitteilung des Deutsche Bank-Konkurrenten hervorgehe. Experten hätten mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis gerechnet. Im Vorjahresquartal wie auch im Vorquartal habe die Bank einen Gewinn von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar erzielt.Gemäß Angaben der UBS seien die Resultate die besten Ergebnisse in einem Vierteljahr seit dem ersten Quartal 2015 gewesen. Nur auf das dritte Quartal - also das normalerweise schwächere Sommerquartal bezogen - sei es gar das beste seit 2007 gewesen. Die Erträge seien zum Vorjahr in den Monaten Juli bis September um rund zwei Prozent gestiegen und hätten 9,13 Milliarden Dollar erreicht. Da die Kosten jedoch leicht rückläufig gewesen seien, habe sich das Verhältnis von Kosten zu Erträgen - die für Banken wichtige Cost-/Income-Ratio - auf 68,7 Prozent verbessert, was klar unter der eigenen Vorgabe liege.Die UBS habe stark von steigenden Gebühren der Kunden im Wealth Management profitiert. Dieses Segment sei deutlich größer als bei der Konkurrentin Deutsche Bank. Zuwächse habe es auch beim Aktienhandel - den betreibe der deutsche Branchenprimus nicht mehr - und bei Erlösen durch M&A-Beratungshonorare gegeben. Dieser Posten werde morgen auch bei der Deutschen Bank mit Argusausgen beachtet werden.Investierte bleiben dabei und beachten den auf Euro 9,00 nachgezogenen Stopp, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 26.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link