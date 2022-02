Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,402 EUR +1,19% (04.02.2022, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,38 EUR +0,90% (04.02.2022, 12:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,12 USD +4,93% (03.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für Bankaktien laufe es 2022 hervorragend. Hohe Inflationsraten hätten zahlreiche Notenbanken bereits zur Zinswende gezwungen, die FED in den USA habe eine straffere Geldpolitik ebenfalls angekündigt. Die EZB habe sich bisher noch gesträubt, nach der Sitzung der Zentralbank gestern scheine sich das Blatt allerdings nun gewendet zu haben. Die Rally der Deutsche Bank-Aktie sollte damit neues Futter bekommen.Die Deutsche Bank wolle im laufenden Jahr ihre Sanierung abschließen. Bisher hätten einige Experten bemängelt, dass es nur in der Investmentbank operativ gut laufe. In den zinsabhängigen Sparten wie der Privatkundensparte und der Unternehmerbank würden indes noch immer niedrige Zinsen auf die Geschäftsentwicklung drücken. Das könnte sich mit einer Zinswende auch in der Eurozone aber ändern. Schon jetzt dürfte man durch die steigenden Marktrenditen in den USA und Großbritannien profitieren.Der Bankensektor sei aktuell der Outperformer am Markt, dabei steche die Deutsche Bank mit einer Performance von mehr als 20% noch hervor. Nachdem gestern die Marke von 13 Euro gefallen sei und der höchste Kurs seit 2018 erreicht worden sei, gehe es heute erneut bergauf. Dabei sei mit dem Bruch der Horizontalen bei 13,11 Euro ein weiteres Kaufsignal generiert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: