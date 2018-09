XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,694 EUR -0,08% (03.09.2018, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,71 EUR +0,27% (03.09.2018, 15:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,26 (31.08.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Tage des Wertpapiers seien gezählt - jedenfalls, wenn es um die Mitgliedschaft im europäischen Leitindex EURO STOXX 50 gehe. Allein seit Jahresbeginn habe die Deutsche Bank-Aktie im EURO STOXX knapp 37% eingebüßt. Ende Juni sei bei 8,76 Euro ein Rekordtief markiert worden. Aktuell pendle der Titel um 9,69 Euro. Höchstwahrscheinlich müsse die Bank Ende September Europas Top-Liga verlassen. Als Nachrücker habe Linde gute Chancen.Die Deutsche Bank bekomme damit einen weiteren Nackenschlag. Index-nachbildende Fonds würden die Aktie nicht mehr im Portfolio haben. Außerdem habe Goldman Sachs am Montag das Kursziel für die Deutsche Bank um 2,4% von 12,50 auf 12,20 Euro reduziert. Die Einstufung bleibe "neutral". Die Deutsche Bank habe die schwächste Performance in Q2 hingelegt, weshalb man die Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022 reduziert habe.Die meisten traditionellen Bank-Häuser Europas würden an der Börse allgemein voraussichtlich weiterhin Underperformer bleiben, ein Investment dränge sich nicht auf. Nur Fusionsfantasie könnte den einen oder anderen Wert beleben. "Der Aktionär" befürchte, dass sich auf absehbare Zeit speziell bei der Deutsche Bank-Aktie innerhalb des Abwärtstrend nur Trading-Chancen ergeben würden.