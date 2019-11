XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.11.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB verlange schon seit mehreren Jahren Negativzinsen für Guthaben, die Geschäftsbanken bei ihr parken würden. Mittlerweile sei der Zins auf -0,5% gesenkt worden. Für die Banken sei das eine Milliardenbelastung, gerade in Deutschland. Mittlerweile würden 134 Geldhäuser Strafzinsen von ihren Kunden verlangen. Auch die Deutsche Bank werde bald dazu gehören. Allerdings wolle das Frankfurter Finanzinstitut dabei die große Mehrheit der Privatkunden von den von ihr angekündigten Strafzinsen verschonen. Das habe der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Demnach sollten nur Millionäre Negativzinsen zahlen.Im Gegensatz zu kleineren Banken wolle die Deutsche Bank vorerst nur für Vermögende und Unternehmen Negativzinsen einführen. Doch gerade in dieser Gruppe wolle die Bank zukünftig vermehrt wachsen. Noch hätten Betroffene Alternativen und könnten die Bank wechseln. Die Deutsche Bank könnte so Kunden verlieren. Andererseits bleibe ihr - wie allen Banken - wohl keine andere Möglichkeit, da die Erträge sinken würden.Charttechnisch stehe die Deutsche-Bank-Aktie kurz vor dem Sprung über die 100-Tage-Linie bei 6,80 Euro. Gelinge das, warte schon bei 6,92 Euro die nächste Hürde mit der 50-Tage-Linie. Nach unten sichere die Unterstützung bei 6,61 Euro ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: