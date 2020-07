XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG unter die Lupe.

Die Aktie der Deutschen Bank komme vor den Zahlen am kommenden Mittwoch nicht vom Fleck. Wie der "Aktionär" berichtet habe, sei per Ad-hoc-Meldung bekannt geworden, dass man im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten habe, als vom Konsens erwartet. Die Skepsis gegenüber der Aktie sei am Markt weiterhin hoch, obwohl der Titel bisher die Branche outperformt habe.

Die Mehrheit der Analysten, insgesamt 19, rate zum Verkauf der Deutsche-Bank-Aktie. Kaufempfehlungen gebe es hingegen keine. Und das, obwohl der Anteilschein im laufenden Jahr 26 Prozent zugelegt habe, und damit mehr als der Sektorindex EURO STOXX Banks, der immer noch deutlich im Minus notiere.

Die Zahlen am nächsten Mittwoch könnten dennoch Impulse für das Papier liefern, auch wenn bekannt sei, dass man leicht besser performt habe, als prognostiziert. Ob es einen Ausblick auf das zweite Halbjahr geben werde, sei unsicher. Aber zu grundlegenden Kennziffern, beispielsweise der Risikovorsorge, sollte ein Update geliefert werden. Wichtig sei für Anleger auch die Frage, inwiefern man weiterhin im Plan liege mit dem laufenden Konzernumbau.