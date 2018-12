XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,595 EUR -0,64% (19.12.2018, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,60 EUR -0,69% (19.12.2018, 16:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,68 USD -0,12% (19.12.2018, 16:06)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die rumänische Regierung plane laut Regierungsvorlage neue Steuern, unter anderem für Banken, Energie- und Telekomunternehmen. Das bringe vor allem Banken und Unternehmen in Bedrängnis, die nennenswert Geschäft in Rumänien unterhalten würden. Die österreichische Erste Bank Group werde heute abgestraft. Und die deutschen Banken?Die rumänische Regierung könnte auf Banken Abgaben von bis zu 0,9% der Bilanzsumme erheben. Klassische Weise seien vor allem österreichische Banken stark in Osteuropa und damit auch in Rumänien engagiert. Die Aktie der österreichischen Sparkasse etwa sei heute um 7% nach unten geprügelt. Die Bilanzsumme der Erste Group Tochter BCR habe in Q3 bei 15,5 Mrd. Euro gelegen. Die Steuer würde nach dieser Rechnung (bis zu) 140 Mio. Euro betragen.Zwar hänge die Steuer auch von anderen Faktoren wie der Höhe des ROBOR "Romanian Interbank Offer Rate" ab, jedoch stehe einiges auf dem Spiel. Vom Gesamtergebnis von der Erste Group von 1,35 Mrd. Euro seien 190 Mio. in Rumänien generiert worden. Die Aktie der Erste Group sei heute zwischenzeitlich zweistellig im Minus gewesen, aktuell seien es noch 8%.